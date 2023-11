Micael Borges faz rara aparição com o filho em dia na praia

Ator da novela Fuzuê, Micael Borges curte dia de folga com o filho em uma praia no Rio de Janeiro

O ator Micael Borges surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público com seu filho, Zion, de 9 anos, fruto do casamento com a empresária de moda praia Heloisy Oliveira. Nesta sexta-feira, 10, o artista aproveitou um momento de folga das gravações da novela Fuzuê, da Globo, para curtir um passeio com seu herdeiro.

Os dois foram flagrados em uma praia no Rio de Janeiro enquanto jogavam bola na areia. Pai e filho esbanjaram sintonia e felicidade enquanto se divertiam ao ar livre. Inclusive, o ator mostrou sua boa forma ao deixar o tanquinho e o peitoral sarado à mostra.

Recentemente, Micael Borges foi entrevistado na Revista CARAS e falou sobre a paternidade. "Eu sempre tive vontade de ser pai, mas tomamos um susto, porque ele não foi programado. Nos conhecíamos há apenas seis meses e ela engravidou. Mas, se Deus o colocou em nossa vida, é porque temos uma missão. E fomos aprendendo tudo juntos", contou ele.

O artista ainda contou sobre a origem do nome do filho, Zion. "Apesar de sua origem bíblica, a escolha foi por causa de uma música que a Lauryn Hill fez para o Zion, filho dela. Eu amava essa música e, um dia, quando a gente ainda estava ficando, se conhecendo, conversando com a Helô, falei da minha vontade de colocar este nome no meu filho. Foi incrível, pois em seguida ela disse que também tinha exatamente essa mesma vontade", contou.

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews

Micael Borges fala da novela Fuzuê

Micael Borges (34) está no ar em Fuzuê como o personagem Jefinho, cantor sertanejo da trama. A Globo recebeu a imprensa nos bastidores da gravação da novela das sete e, com presença da CARAS Brasil, o ator entregou segredo para encarnar papel e ainda revelou que compôs canção original para ser integrada na produção.

"Compus uma música, que é meio que um piseiro. O pessoal deixou eu produzir, já produzi o instrumental. Vamos ver se a gente consegue encaixar em alguma cena, mas compus uma música meio que de Jefinho para Luna e ficou bem legal. Estou amarradão. Esse trabalho de pesquisa está sendo uma experiência muito rica, porque qualquer gênero, para mim, é muito bom, como produtor. Poder escutar novos instrumentos e novas formas de execução está sendo enriquecedor", compartilhou o ator de Fuzuê.

"O fato de eu ser músico, produtor e já cantar há algum tempo ajuda muito, mas o sertanejo é uma coisa nova, uma vertente que eu não faço parte, não escutava muito. Mas aí fui fazer um trabalho de pesquisa, fui nos sertanejos antigos, me inspirei muito no Gusttavo Lima e no Michel Teló para entrar mais nesse universo. Aos pouquinhos, estou me econtrando cada vez mais. Estou amando fazer", acrescentou Micael Borges.