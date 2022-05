Com muita elegância, celebridades brilham no tapete vermelho do terceiro dia do Festival de Cannes

Anne Hathaway e Julia Roberts chegaram para o terceiro dia do Festival de Cannes com muita elegância

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 21h42

Nesta quinta-feira, 19, o terceiro dia do Festival de Cannes juntou estrelas na França que esbanjaram beleza no red carpet.

Um dos filmes exibidos no Festival foi Armageddon Time, que tem Anne Hathaway (39) como protagonista. A estrela do filme foi com um vestido branco clássico que possuía uma longa cauda.

Julia Roberts (54) também marcou presença sorridente e acenando no tapete vermelho francês com um terninho preto.

A modelo brasileira Alessandra Ambrósio (41) brilhou no Festival com um vestido ousado que era transparente e com brilhantes na parte de cima e uma longa saia na parte de baixo.

No segundo dia de Festival, outra modelo brasileira marcou presença em Cannes. Adriana Lima chegou exibindo a barriga de grávida em um look preto.

O Festival de Cannes teve início neste último dia 17 e se encerra no dia 28. Na concorrência para ver quem levará o grande prêmio do Festival, a Palma de Ouro, estão 21 filmes.

Confira aqui os looks do terceiro dia do Festival de Cannes!

Fotos: Getty Images