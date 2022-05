Elegância e vestidos clássicos marcam primeiro tapete vermelho do festival de Cannes

O primeiro dia do Festival de Cannes contou com um red carpet estrelado e cheio de looks elegantes

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 20h14

Nesta terça-feira, 17, aconteceu na França o primeiro dia do Festival de Cannes. Um dos maiores festivais do cinema contou com a presença de diversas estrelas da sétima arte que esbanjaram elegância com seus looks.

Julianne Moore (61) apostou em um look preto clássico, e complementou seu visual com um colar e um anel de esmeraldas que chamaram atenção.

A atrizLashana Lynch (34) que brilhou em 007: Sem Tempo Para Morrer esbanjou beleza chegando ao tapete vermelho com um look branco bordado.

Katherine Langford (26), conhecida por atuar na série 13 Reasons Why, brilhou no red carpet francês com um look prateado com lantejoulas.

E a artista Eva Longoria (47), que estrelou a série Desperate Housewives, posou com um look preto transparente.

O Festival de Cannes começou hoje e se encerrará no dia 28. Forest Whitaker (60), Viola Davis (56) e Tom Cruise(59) serão homenageados por suas carreiras na atuação. Na disputa para levar a Palma de Ouro, o prêmio do festival, 21 filmes estão na disputa.

Fotos: Getty Images