Carla Diaz exibe cartaz de filme em que viverá par romântico de Lucas Lucco

Atriz Carla Diaz agita as redes sociais ao divulgar cartaz de 'Rodeio Rock' com o cantor Lucas Lucco e anuncia data de lançamento

Nesta sexta-feira, 04, a atriz Carla Diaz usou as redes sociais para compartilhar em primeira mão com seus seguidores o cartaz de seu novo projeto, o filme Rodeio Rock, em que faz par romântico com o cantor Lucas Lucco.

Em sua conta no Instagram, a famosa falou sobre a estreia do longa, dirigido por Marcelo Antunez e produzido por Ricardo Fadel Rihan e Ivan Teixeira, anunciou a data que chegará aos cinemas, dia 05 de outubro, e contou um pouco sobre a história e os personagens.

"Acabou a espera. O cartaz do filme “Rodeio Rock” já está pronto e mostro aqui para vocês em primeira mão. Eu amei! E vocês?", começou escrevendo na legenda do post. Em seguida, comentou sobre sua personagem, Lulli.

"No filme, vamos acompanhar a história de dois personagens, totalmente idênticos, que trocam de lugar e vivenciam realidades opostas. Um é roqueiro raiz e o outro, um astro do sertanejo. Já imaginou? E no meio dessa confusão, tem a Lulli, minha personagem, que já foi apaixonada por um deles e vai precisar conviver com essa nova versão!", disse a famosa.

"O filme tem romance, perrengue, cenas hilárias e muita música! Ele entra em cartaz dia 05 de outubro, nos cinemas! Até lá, vou compartilhar tudo sobre o lançamento com vocês! Quem aí curtiu?", finalizou Diaz.

Com vocês, o trailer do filme Rodeio Rock!!!! Agora vocês já podem conhecer um pouquinho mais da Lulli, minha personagem. Ansiosa, porque esse filme que foi tão especial gravar, chega em breve nos cinemas!! E aí, quem vai assistir comigo? #filme#RodeioRock@lucasluccopic.twitter.com/uYraq9LTTE — Carla Díaz (@Carladiaz) July 31, 2023

Carla Diaz e Felipe Becari enfrentaram turbulências antes do término

O fim do término do noivado de Carla Diaz e Felipe Becari pegou muitos fãs do casal de surpresa no início da semana. No entanto, os últimos meses não foram nada fáceis para os dois, que enfrentaram turbulências no relacionamento.

Com quase dois anos de romance, eles já enfrentavam especulações sobre o término antes da confirmação do fim do relacionamento. Em nota, a atriz explicou que os dois não estavam mais juntos e que, após algum tempo refletindo sobre o assunto, se sentiu à vontade para desabafar publicamente.

"Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", disse Carla.