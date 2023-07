Carla Diaz e Felipe Becari enfrentaram turbulências antes do término; entenda

Carla Diaz e Felipe Becari foram perseguido por internautas que torciam pelo término do casal

O fim do término do noivado de Carla Diaz (32) e Felipe Becari (36) pegou muitos fãs do casal de surpresa no início da semana. No entanto, os últimos meses não foram nada fáceis para os dois, que enfrentaram turbulências no relacionamento.

Com quase dois anos de romance, eles já enfrentavam especulações sobre o término antes da confirmação do fim do relacionamento. Em nota, a atriz explicou que os dois não estavam mais juntos e que, após algum tempo refletindo sobre o assunto, se sentiu à vontade para desabafar publicamente.

"Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", disse Carla.

INVESTIGAÇÃO DE ANEL

Carla e Felipe assumiram o relacionamento em 2021, mas desde o início enfrentou críticas de parte dos fãs, que comentavam o fato do deputado ser envolvido em polêmicas e isso poderia manchar a imagem da artista.

Nos últimos meses, inclusive, Carla acabou sendo envolvida em uma série de especulações envolvendo seu anel de noivado. Além disso, uma viagem romântica realizada pelo casal para Europa também rendeu comentários.

A situação foi tão problemática, que o caso acabou virando alvo de denúncias no Ministério Público para investigar a origem do dinheiro utilizado pelo deputado federal. Em sua defesa, o casal se disse alvo de perseguição de pessoas que torcem pelo fim da relação.

"Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas", escreveu Carla.

Apesar das denúncias e críticas, a artista e o então noivo conseguiram reverter a polêmica, conseguindo apoio de admiradores, que ficaram indignados com o desdobramento do caso. No entanto, desde então os dois passaram a ser mais discretos com o relacionamento.