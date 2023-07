O que aconteceu com Carla Diaz e Felipe Becari? Entenda término do noivado

Carla Diaz e Felipe Becari anunciaram término do noivado nesta terça-feira, 25, pelas redes sociais

Carla Diaz (32) e Felipe Becari (36), que anunciaram o noivado em dezembro do ano passado, confirmaram o término da relação amorosa nesta terça-feira, 25, pelas redes sociais. Com quase dois anos de romance, eles já enfrentavam especulações sobre o término antes da confirmação do fim do relacionamento. Entenda o que aconteceu entre o ex-casal.

Carla Diaz , que conheceu Felipe Becari em 2021, teria colocado um ponto final no relacionamento de quase dois anos com o deputado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista teria tomado a decisão após voltar de uma viagem que fez para Nova York, nos Estados Unidos.

No último domingo, 23, Carla Diaz também chamou a atenção dos internautas para o possível término com Felipe Becari ao compartilhar o reencontro com uma amiga de longa data durante uma viagem. Na publicação, alguns seguidores notaram a ausência da aliança de noivado da ex-BBB.

Após os rumores do término do relacionamento, Carla Diaz e Felipe Becari anunciaram o fim do noivado nesta terça-feira, 25, pelas redes sociais. "A exposição de um relacionamento 'público' impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam na rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram ARQUIVADAS, não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar. Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio", refletiu o deputado.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou Carla Diaz.