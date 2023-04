Bruna Marquezine se dubla em versão brasileira de trailer de Besouro Azul

Em novas imagens do longa da DC Comics, Bruna Marquezine dubla sua própria personagem em Besouro Azul

Nesta segunda-feira, 3, o novo filme da DC Comics, Besouro Azul, muito aguardado pelos fãs brasileiros, ganhou seu primeiro trailer. E na versão em português, as imagens da personagem de Bruna Marquezine (27), que faz par romântico do herói protagonista, interpretado por Xolo Maridueña (21), ganhou uma dublagem especial: da própria atriz brasileira!

Os internautas foram à loucura ao ouvir a voz da atriz na versão brasileira do trailer do filme, se animando bastante com a notícia e elogiando ainda mais a escolha de Marquezine, tanto sobre o papel no longa, quanto sobre a dublagem da famosa.

“A nossa Salete cresceu”, brincou uma internauta, fazendo referência ao famoso personagem de Bruna em Mulheres Apaixonadas. “Eu estou chorando”, celebrou uma outra, completamente apaixonada pela notícia. Além de muitos outros usuários que não conseguiram esconder a empolgação em ver a atriz brasileira conquistando tantas coisas em sua carreira.

A dublagem? É ela mesma!!! Trailer dublado de #BlueBeetle com Bruna Marquezine falando português pic.twitter.com/sDkY6GZieZ — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) April 3, 2023

Bruna Marquezine usa look que cria ilusão de ótica para tarde de pagode no Rio de Janeiro

Não foi apenas a interação com Péricles que marcou a tarde de Bruna Marquezine. A atriz caprichou na escolha do seu look para o aproveitar um evento no sábado, 1º. Ela curtiu o show ‘Tardezinha’, do cantor Thiaguinho, e vários outros nomes de peso do pagode, como Péricles, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro. A estrela atraiu todos os olhares ao ousar com uma peça inusitada. O modelito diferentão, contou com um top que imitava a forma de um torso de mulher e criava uma ilusão de ótica com as cores verde e amarelo. Para completar o visual, ela escolheu peças mais básicas, incluindo calça jeans e tênis branco, para ficar a vontade durante a curtição.