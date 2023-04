Bruna Marquezine usa look que cria ilusão de ótica para tarde de pagode no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine escolhe top diferentão para prestigiar evento do cantor Thiaguinho no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a tarde deste sábado, 1º, no show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro. A estrela caprichou na escolha do seu look para o evento e atraiu todos os olhares.

A musa surgiu com um modelito diferentão, que contou com um top que imitava a forma de um torso de mulher e criava uma ilusão de ótica com as cores. Para completar o visual, ela escolheu peças mais básicas, incluindo calça jeans e tênis branco.

Na semana passada, Marquezine também marcou presença em outro evento musical. Ela foi em um festival de música em São Paulo e também chamou a atenção com seu look sensual. Na data, a morena ostentou a cinturinha fina ao aparecer com um conjunto de calça de alfaiataria e top curtinho e de manga comprida. Ao posar para as fotos, ela caprichou no 'carão' ao surgir de óculos escuros estilosos.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Bruna Marquezine surge em foto de passeio de Xolo Mariduenã

Bruna Marquezine reacendeu os rumores de estar vivendo um affair com o ator estadunidense Xolo Maridueña! Isso porque em uma publicação feita nas redes sociais do artista, a modelo aparece em um dos cliques de um passeio que ele fez.

Na foto em questão, que atiçou os internautas brasileiros, Bruna aparece ao lado do cineasta Ángel Manuel Soto e uma mulher chamada Monica. “Por hoje é só, pessoal”, escreveu Xolo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.