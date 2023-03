Bruna Marquezine choca ao exibir a barriga trincada em evento

Bruna Marquezine deixa a barriga trincada e a cinturinha fina à mostra ao escolher look ousado para marcar presença em festival de música

A atriz Bruna Marquezine (27) caprichou na escolha do look para marcar presença em um festival de música na noite de domingo, 26, em São Paulo. A estrela impressionou ao mostrar sua barriga trincada e sequinha ao posar com um modelito todo cinza.

Bruna ostentou a cinturinha fina ao aparecer com um conjunto de calça de alfaiataria e top curtinho e de manga comprida. Ao posar para as fotos, ela caprichou no 'carão' ao surgir de óculos escuros estilosos.

Logo depois do evento, Bruna Marquezine trocou de roupa e foi curtir a festa de aniversário da cantora Anitta em São Paulo.

Fotos: Marcelo e Léo Franco / AgNews

Bruna Marquezine é flagrada por Xolo Maridueña

Recentemente, o ator Xolo Maridueña (21) agitou as redes sociais ao mostrar uma nova imagem da atriz Bruna Marquezine (27). Os dois ficaram muito próximos durante as gravações filme Besouro Azul nos Estados Unidos e ele até veio ao Brasil para uma temporada na companhia da atriz. Inclusive, eles já foram apontados como um suposto casal, mas nunca confirmaram ou negaram os rumores.

Porém, nos últimos tempos, eles pararam de ser vistos juntos. Agora, eles se reencontraram novamente e ele registrou o momento nas redes sociais. Xolo flagrou Bruna com a expressão séria enquanto estava se maquiando em um camarim com a ajuda de uma profissional.

Na imagem, ela apareceu com adesivos abaixo dos olhos e concentrada no que estava fazendo quando percebeu que estava sendo filmada pelo amigo.