Bruna Marquezine surge em foto de passeio de Xolo Mariduenã

Atores Bruna Marquezine e Xolo Maridueña são alvos de rumores de affair e estrelam filme juntos

A atriz brasileira Bruna Marquezine (27) reacendeu os rumores de estar vivendo um affair com o ator estadunidense Xolo Maridueña (21)! Isso porque em uma publicação feita nas redes sociais do artista, a modelo aparece em um dos cliques de um passeio que ele fez. Os dois contracenaram juntos no filme Besouro Azul, onde fizeram um par romântico.

Na foto em questão, que atiçou os internautas brasileiros, Bruna aparece ao lado do cineasta Ángel Manuel Soto e uma mulher chamada Monica. “Por hoje é só, pessoal”, escreveu Xolo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando o famoso bordão dos desenhos da Looney Tunes.

Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023

Bruna Marquezine fará sua estreia internacional neste ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira também será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics.

Na produção internacional, Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña. Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá um papel chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime. A entrada de Bruna para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.