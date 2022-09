Bruna Marquezine marca presença em evento no Rio de Janeiro e esbanja beleza com a produção

Atriz Bruna Marquezine esteve presente na pré-estreia de 'Mulher Rei', no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 19

Redação Publicado em 20/09/2022, às 08h48

Na noite da última segunda-feira, 19, acontece a pré-estreia do filme Mulher Rei, no Rio de Janeiro, e Bruna Marquezine (27) marcou presença no evento.

Esbanjando beleza, Bruna Marquezine escolheu uma produção impecável para a noite. A atriz apostou em uma combinação entre branco e preto, com uma blusa de sobrexposição.

Ainda no último domingo, 18, Bruna Marquezine esteve presente em um evento fashion que aconteceu no Rio. Bruna apostou em um vestido recortado para a noite e surpreendeu com acessórios enormes na produção.

Confira o look de Bruna Marquezine:

Fotos: Marcelo Sá Barreto e Rogério Fidalgo/AgNews

Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista:

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59). A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24) na mansão de Xuxa. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz durante entrevista ao Quem Pode, Pod.