Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023; saiba tudo sobre projeto

Atriz Bruna Marquezine será a protagonista feminina do filme Besouro Azul, da DC Comics

Com mais de 20 anos de carreira, a atriz Bruna Marquezine (27) fará sua estreia internacional no próximo ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics no mercado dos filmes de super-heróis.

Na produção internacional Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, o Besouro Azul, personagem interpretado por Xolo Maridueña (21).

Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá uma personagem chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime .

Com direção de Angel Manuel Soto e roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer, Besouro Azul tem estreia marcada para 18 de agosto de 2023 . O longa também será exibido através da plataforma de streaming HBO Max.

REALIZAÇÃO DE SONHO

A entrada de Bruna Marquezine para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em recente entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.

"Esse processo foi muito importante para mim. Do fundo do meu coração, não importava se eu ia conseguir ou não, eu recuperei uma coisa que tinha perdido há muito tempo e me fazia muita falta, que é acreditar em mim como profissional e não depender da validação dos outros”, disse ela, que completou: "Eu entrei para dar meu melhor e sabia que tinha dado. Tive orgulho do que eu fiz".

Vale destacar que essa não foi a primeira oportunidade que Bruna teve de estrelar uma produção internacional. No último ano ela já havia revelado que por pouco não entrou para o elenco do filme The Flash, também da DC Comics.

"Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu considero muito mais capacitadas do que eu. Eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o Top 5, fui para o Top 2. Até então, era para uma personagem que a gente não tinha muita informação", disse ela ao podcast Mamilos, informando em seguida que apenas meses depois descobriu que o teste era para o papel da Supergirl.