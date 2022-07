Bruna Marquezine recebe elogio do ator do filme Besouro Azul

Xolo Mariduena, que é o protagonista de Besouro Azul, surpreende com comentário carinhoso para a atriz Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine recebeu um elogio do ator Xolo Mariduena, com quem contracena no filme Besouro Azul, da DC. Nesta semana, o rapaz fez um comentário sobre a artista brasileira no Instagram e encantou os fãs dela.

Nas redes sociais, Xolo comemorou o fim das filmagens do longa-metragem com uma homenagem para o diretor Ángel Manuel Soto. “Tchau, Besouro Azul. Vejo vocês no ano que vem. Obrigado a todo o elenco e equipe que tornaram isso possível. Estou tão orgulhoso do que todos realizaram e ainda mais orgulhoso de nos chamar de família! Obrigado, Ángel, por confiar em mim para dar vida a Jaime”, disse ele, que interpreta o protagonista do filme.

Nos comentários, Bruna colocou emoji de um coração azul e Xolo respondeu. Ele disse: “Minha Penny favorita”, citando a personagem dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xolo Mariduena (@xolo_mariduena)

Bruna Marquezine comemora chance de fazer filme em Hollywood

Bruna Marquezine comemorou bastante ao anunciar que vai atuar no filme Besouro Azul em Hollywood. Na época da revelação, ela fez um post especial nas redes sociais para demonstrar sua alegria com o novo passo na vida profissional.

"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias", começou escrevendo.

"@alohemingway @dccomics @wbpicture, muito obrigada do fundo do coração por confiarem em mim para dar vida a Jenny! Muito obrigada ao meu time maravilhoso por todo o apoio e trabalho duro, é clichê, mas eu não conseguiria sem vocês, @julianamontesanti @coolabdigital

Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento!", agradeceu ainda à equipe e aos fãs.

"Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor! Dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados. As promessas dEle sempre se cumprem e sonhos se realizam! Acreditem! SONHEM GRANDE! VAMOOOOOOOOOOO!", finalizou a musa.