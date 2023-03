Astros de Hollywood têm dado apoio "24 horas por dia" à família de Bruce Willis

Stallone e Schwarzenegger tem ajudado a família de Bruce Willis em sua luta contra demência

Após o diagnóstico de recente de demência e afasia do Bruce Willis (67), sua família tem recebido todo o apoio de seus amigos de Hollywood. As informações foram trazidas por fontes próximas à situação ao site Radar Online neste sábado, 18.

As cinco filhas e a esposa de Bruce contam com o total apoio de seus colegas de trabalho, incluindo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jason Statham – que contracenaram com ele na franquia ‘Os Mercenários’.

"Sly Stallone, Arnold Schwarzenegger e, claro, Jason Statham e muitos outros estão bem ali na frente da fila, oferecendo-se para fazer tudo o que puderem, 24 horas por dia, 7 dias por semana", explicou o contato da publicação.

"É um grande conforto para Bruce e seus entes queridos que ele tenha tanta boa vontade e amor com quem contar", compartilhou a fonte, acrescentando: "o cara é um herói entre seus colegas de Hollywood, mesmo que esta situação seja insuportavelmente difícil para todos os interessados."

Não é a primeira vez que a ajuda de amigos do ator aparece no topo da lista de prioridades em meio à fase difícil. No começo do mês, o site revelou que o círculo íntimo de Bruce Willis estaria convidando seus colegas de Hollywood para assistirem filmes na casa dele, em um esforço para estimular a memória.

Segundo fontes do site americano Radar Online, o plano está sendo organizado pela atual esposa de Bruce, Emma Heming, e a ex-mulher dele, a atriz Demi Moore. Elas querem reunir o famoso com suas cinco filhas e seus amigos de Hollywood toda semana para "noites de cinema" com longas e séries estrelados pelo próprio ator de 'Duro de Matar'. A ideia é que esses encontros ajudem o artista a trabalhar sua memória.

"A família espera que reviver as várias experiências que ele teve com seus colegas de elenco mantenha a memória de Bruce o mais nítida e estimulada possível", acrescentou o contato. "Pode até ser uma tentativa desesperada; mas, nesta fase, eles estão dispostos a tentar qualquer coisa para manter a memória de Bruce intacta pelo maior tempo possível."

Casados desde 2009, Bruce Willis e Emma Heming são pais de Mabel (10 anos) e Evelyn (8 anos). Já com Demi Moore, com quem ficou entre 1987 e 2000, ele teve Rumer (34 anos), Scout (31 anos) e Tallulah (29 anos).