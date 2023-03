O que é demência frontotemporal? Entenda doença enfrentada por Bruce Willis

Diagnosticado com demência frontotemporal, estado do ator Bruce Willis deixou fãs chocados

O ator Bruce Willis (67) deixou muitos fãs chocados nas últimas semanas após sua família anunciar que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal . O artista estava afastado da mídia desde que resolveu se aposentar da atuação no ano passado.

Nesta quarta-feira (2) Bruce foi visto pela primeira vez desde o anúncio da família. Ele estava acompanhado de amigos enquanto fazia um passeio pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, sua condição progrediu", disse a família Willis em um comunicado, revelando também que os sintomas da doença têm começado a ficar mais intensos.

"Infelizmente, os desafios de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce está enfrentando. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro ", acrescentou o comunicado.

ظهور النجم العالمي بروس ويليس الأول بعد إصابته بالخرف واعتزاله التمثيل منذ نحو عام، وظهر مع صديقيه وهم يشربون القهوة ويتنزهون في شوارع كاليفورنيا.#onetvlebanon#brucewillis#actor#نجوم#جديد#الفنpic.twitter.com/SGuoJo7xdw — One TV (@onetvlebanon) March 3, 2023

MAS, AFINAL, O QUE É DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa .

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos .

Conforme um estudo do Instituto Nacional do Envelhecimento dos EUA, pessoas com DFT vivem em torno de seis a oito anos com essa condição. Apesar de não se saber a causa específica da doença, acredita-se que ela esteja relacionada a problemas hereditários.

Entre os sintomas mais comuns, as pessoas com DFT acabam se tornando mais impulsivas, agressivas, desenvolvimento de compulsões, falta de interesse na socialização, irritabilidade e perda de inibição.

Até o momento a demência frontotemporal não tem cura e tende a evoluir com o passar dos anos. No entanto, os cuidados alinhados com especialistas podem reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.