Virginia Fonseca detalha empolgação na obra de sua mansão com Zé Felipe

Ansiosa para o resultado final, Virginia Fonseca revelou como tem sido construir sua casa com o marido, Zé Felipe, do jeito que sonhou

A influenciadora digital Virginia Fonseca está contando os dias para se mudar com a família para a nova mansão! Bastante ansiosa, ela tem compartilhado com os seguidores em seu canal no YouTube cada detalhe da obra da residência, localizada em Goiânia.

Em entrevista ao portal LeoDias, a esposa do cantor Zé Felipe não escondeu a alegria ao comentar sobre a construção da casa, que está a todo vapor. Além disso, ela também falou sobre a novidade em sua carreira profissional como apresentadora do SBT.

"Saio comprando tudo, tô bem empolgada, feliz, grata a Deus por que é um sonho. Nunca imaginei construir a minha casa na proporção que tá, no tamanho que tá. Aquela animação de casa nova, tudo novo, aí quando vejo um patrocinado compro tudo, é uma loucura e o trem não chega, entro no desespero, mas tá sendo bom", garantiu Virginia, que marcou presença no 'Malvada Sunset', evento musical do marido.

Na sequência, ela falou sobre sua estreia nas telinhas. Em breve, a famosa comandará o programa 'Sabadou' e o público poderá assisti-la aos sábados. "Era pra começar a gravar mês passado, mas acabou que nosso cenário deu uma atrasada e eu vou começar a gravar neste final de mês", contou.

"Eu nunca estive tão ansiosa na minha vida, espero que a galera tenha um pouco de paciência comigo porque é a primeira vez, mas vou entregar o máximo", completou Virginia Fonseca, que dividirá a atração na emissora de Silvio Santos ao lado do amigo e influenciador Lucas Guedez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Terceira gravidez

Em janeiro deste ano, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram aos fãs que estão à espera do terceiro filho. Pais de duas meninas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, o casal terá o primeiro herdeiro homem, José Leonardo, que chegará ao mundo no segundo semestre deste ano.

Ao longo do bate-papo com o portal LeoDias, a nova apresentadora do SBT falou um pouco sobre a diferença entre as três gestações. "Uma fome que assim, essa mesa eu devoro em cinco minutos toda. Não sei se é por causa da terceira gestação que senti que meu peito cresceu muito, barriga também, mais pra frente, mas estou ótima, sem enjoo e dor de cabeça . Desejo eu tenho de comer", declarou.

Em fevereiro, Virginia conversou com a CARAS Brasil e contou o que sentiu ao descobrir que seria mãe pela terceira vez. "No momento que a gente fica grávida, muda tudo para a mulher. Dessa vez, me senti mais lenta, fiquei nervosa demais quando descobri, como fosse a primeira vez…", iniciou.

E completou: "Nas outras, fiquei mais cansada na reta final, pé inchado, as mudanças vão aparecendo aos poucos. Gerar uma vida é uma sensação única, sempre tive o sonho de ver a família aumentando, ver as minhas Marias e agora sentir o José faz tudo valer a pena". Confira a entrevista completa!