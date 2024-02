Grávida de um menino, Virgínia Fonseca faz confissão sobre gestação; confira

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, a influenciadora digital Virgínia Fonseca fala da emoção de descobrir que será mãe de um menino e conta detalhes da gravidez

A empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca (24) está radiante com a sua terceira gestação e por poder, finalmente, realizar o sonho de ter um menino - que também é o do marido, o cantor Zé Felipe (25). Eles já são pais das pequenas Maria Alice (2) e Maria Flor (1). Em entrevista a CARAS Brasil, ela confessa que chegou a sentir que seria mãe de mais uma menina e declara que ao descobrir que vem aí o José Leonardo, não conteve a emoção.

Nessa terça-feira, 20, Virgínia e Zé Felipe realizaram um chá revelação na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo (60), para contar a todos que estão a espera de um menino. Ela revela como foram os últimos minutos antes de saberem da novidade. “Até o último minuto, estava jurando que seria menina. O Zé até sonhou que era um menino, mas antes do chá revelação, achou que era menina também (risos). Só conseguimos pensar no nosso José Leonardo agora”, diz.

Questionado sobre sua expectativa, já que está acostumada a ser mãe de menina, Virgínia destaca: “Uma felicidade tão grande invadiu a gente quando tudo ficou azul! Amaríamos os dois da mesma forma, óbvio. Imaginar as Marias brincando com Josezinho é muito lindo. A expectativa é grande agora que sou mãe de menino”.

A influenciadora ainda comentou sobre a reação da família ao descobrir que José Leonardo está chegando, principalmente a do sogro, Leonardo. “Felizes demais! Toda a família e nossos amigos estão contentes, foi um momento gostoso a benção, a revelação, a comemoração depois, só nossa família e alguns amigos, foi maravilhoso. O Zé e o Leo fizeram uma festa, ficaram muito emocionados, o Joseph até pintou uma parte do cabelo de azul”, conta. “O nome, juntamos José, do Zé Felipe, com o Leonardo do Leo. Uma homenagem mesmo para os dois, esses dois homens incríveis!”, emenda.

NOVA GESTAÇÃO

Ainda muito jovem, Virgínia Fonseca já tem bastante experiência com a maternidade, e com a própria gestação, que para muitas mulheres não é uma fase muito fácil de se lidar. A esposa de Zé Felipe comenta como se sente: “No momento que a gente fica grávida, muda tudo para a mulher. Dessa vez, me senti mais lenta, fiquei nervosa demais quando descobri, como fosse a primeira vez… Nas outras, fiquei mais cansada na reta final, pé inchado, as mudanças vão aparecendo aos poucos. Gerar uma vida é uma sensação única, sempre tive o sonho de ver a família aumentando, ver as minhas Marias e agora sentir o José faz tudo valer a pena”.

Quem segue Virgínia Fonseca nas redes sociais sabe que ela sempre se preocupou em manter a boa forma. Agora, grávida, precisa mudar a rotina de cuidados com o corpo e alimentação. “A orientação que eu tive da obstetra foi pegar um pouco mais leve nos treinos nesse começo da gestação e não tomar pré-treino, alguns produtos também tem que evitar. Tenho tido alguns desejos, tem dias que já acordo pensando em comer, mas acho que estou mais tranquila do que nas outras gestações”, diz.