Virginia Fonseca mostra atualizações da obra de sua mansão com Zé Felipe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostra atualizações da obra de sua mansão e impressiona seus seguidores com os detalhes; confira!

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca está construindo a nova mansão de sua família com seu marido, o cantor Zé Felipe. Nesta terça-feira, 27, a famosa visitou a obra de seu novo lar e mostrou algumas atualizações para seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou um vídeo de sua visita e compartilhou em detalhes os avanços da reforma. De capacete na cabeça, a loira mostrou a entrada principal de sua mansão, dando foco da área externa de sua residência.

No registro, ela mostrou o grande telão instalado ao lado da piscina, para assistir filmes e clipes direto da água. A família também plantou uma oliveira centenária no jardim de casa, que crescerá para se tornar uma enorme árvore. A casa também terá uma grande horta, feita a pedido da mãe de Virginia.

O que chamou atenção, no entanto, foi a árvore escolhida para decorar a entrada da casa. Virginia e Zé Felipe escolheram palmeiras canarienses, que pesam seis toneladas e tem cinco metros apenas de tronco. Para a sua instalação, foi preciso guindastes e uma enorme equipe para direcioná-la no lugar certo.

Na legenda da publicação, Virginia ainda falou sobre a evolução da obra e comemorou o avanço na casa da família. "Atualizações sobre nossa obra!!!! Vídeo eu mesma que fiz e eu mesma que editei, então ignorem alguns erros kkkkk mas enfim, BEM ansiosaaa para a casa ficar pronta logoooo e vocês?!!!!!! Toda honra e glória a Deus, 2024 É NOSSO", escreveu a loira.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Zé Felipe e Virginia acrescentam desenho do filho no jatinho da família

Mais cedo nesta terça-feira, 27, o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca mostraram que o jatinho particular de sua família já está atualizado com a adição em seus filhos. Em suas redes sociais, o filho de Leonardo mostrou que a personalização do jato já conta com o desenho do terceiro filho do casal, José Leonardo, que nascerá ainda em 2024.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Zé compartilhou uma foto do resultado do desenho no jatinho, que foi um presente dado por sua esposa no seu aniversário de 25 anos. Na foto, o pequeno Zé aparece de mãos dadas com sua irmã, Maria Flor, de 1 ano. A outra herdeira da família, Maria Alice, de 2 anos, também está no desenho, ao lado de seus pais.

