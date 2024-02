Zé Felipe e Virginia acrescentam desenho do filho no jatinho da família

A espera de seu terceiro filho, Zé Felipe e Virginia Fonseca acrescentam desenho de José Leonardo na personalização do jatinho da família

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca usaram suas redes sociais nesta terça-feira, 27, para mostrar que o jatinho de sua família já está atualizado com as mudanças que estão passando em suas vidas. O casal, que está a espera de seu terceiro filho, José Leonardo, adicionou o desenho de seu herdeiro em sua aeronave.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o filho de Leonardo compartilhou uma foto do resultado da personalização do seu jatinho particular, que foi um presente dado por sua esposa no seu aniversário de 25 anos. Na foto, o pequeno Zé aparece de mãos dadas com sua irmã, Maria Flor, de 1 ano. A outra herdeira da família, Maria Alice, de 2 anos, também está no desenho, ao lado de seus pais.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe também tem o desenho da família tatuado em seu corpo. Após o nascimento de José Leonardo, o casal deve atualizar sua tattoo com a arte de seu novo filho.

Confira o resultado:

Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe e Virginia discutem sobre colocar as filhas na escola

Na última segunda-feira, 26, Zé Felipe e Virginia Fonseca causaram ao se envolverem em uma nova polêmica, pais das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, eles discordaram sobre a educação de suas filhas.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia contou que matriculou sua primogênita em uma escolinha, já que ela tem quase três aninhos. A influenciadora ainda explicou que a menina começa as aulas hoje. Mas o cantor discorda da esposa e acredita que a pequena não precisa iniciar a vida escolar enquanto é apenas um ‘nenê.’

“Quer que ela vá pra escola mesmo?”, ele questionou a decisão da influenciadora, que explicou que a menina já estava prestes a participar de seu primeiro dia de aula. “Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda”, Zé discorda da esposa novamente. Virginia então explicou que a pequena já tem quase três anos e que deve frequentar a escolinha.

“Você quer levar a pessoa com quantos anos, sete?”, ela questiona o marido. Zé explica que ingressou na escola quando tinha cinco anos, mas Virginia perde a paciência e rebate: “Não, impossível”, diz a influenciadora, que completou o vídeo com uma legenda: “Meu Deus, ele quer que a menina vá para escola com 5 anos”, escreveu indignada.