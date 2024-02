Virginia Fonseca mostra ultrassom de seu terceiro filho com Zé Felipe

Grávida de seu terceiro bebê, Virginia Fonseca passa por exames de rotina e mostra ultrassom de José Leonardo, seu filho com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca está grávida de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 28, a empresária passou por alguns exames de rotina para checar a saúde de seu bebê e aproveitou para apresentá-lo aos seus seguidores.

Nos stories de seu Instagram oficial, Virginia compartilhou uma foto do ultrassom de seu herdeiro. "Estamos aqui vendo o José Leonardo", escreveu a loira, que mostrou um registro do seu bebê, que já está tomando forma em seu ventre.

Em seguida, a famosa, que já é mamãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor, deu atualizações sobre o andamento de sua gestação. "Graças a Deus tudo perfeito com o Zé Leonardo. Que Deus abençoe sempre e que venha com MUITA SAÚDE, amém", escreveu Virginia, que fez um 'joia' com a mão para a câmera.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia aponta mudanças no comportamento da filha

Virginia Fonseca está passando por várias novidades em sua vida. Sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, está iniciando sua fase de adaptação na escolinha, já que ela está começando seus estudos. Com o início dessa nova fase, a esposa de Zé Felipe já notou mudanças no comportamento de sua herdeira em casa.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou uma foto de sua pequena, que estava almoçando com sua família. Com o registro, a loira confessou que estava muito contente com essa novidade, que melhorou sua rotina em casa.

"2 dias de aula e já tô sentindo diferença na Maria... ela chegou e pediu para fazer xixi no pinico (isso nunca aconteceu). Não fez o xixi, mas tirou a fralda, sentou e tudo mais!!", contou Virginia, que acrescentou. "Tá super comunicativa e carinhosa", afirmou a influenciadora.