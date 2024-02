Em adaptação na escola, Virginia aponta mudanças no comportamento da filha

Virginia Fonseca aponta mudanças no comportamento de sua filha mais velha, Maria Alice, que está em fase de adaptação escolar

A influenciadora digital Virginia Fonseca está passando pela fase de adaptação escolar de sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. Após sua herdeira iniciar suas aulas na escolinha, a empresária notou mudanças em seu comportamento em casa.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou uma foto de sua pequena, que estava almoçando com sua família. Com o registro, a loira, que também é mãe de Maria Flor, de 1 ano, e está grávida de seu terceiro filho, José Leonardo, confessou que estava muito contente com essa novidade.

"2 dias de aula e já tô sentindo diferença na Maria... ela chegou e pediu para fazer xixi no pinico (isso nunca aconteceu). Não fez o xixi, mas tirou a fralda, sentou e tudo mais!!", contou Virginia, que acrescentou. "Tá super comunicativa e carinhosa", afirmou a influenciadora.

Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca coloca seguranças na escola da filha

Na última terça-feira, 27, Virginia Fonseca se pronunciou sobre os rumores de que teria enviado seguranças para ficar com a filha mais velha, Maria Alice, na escola. Ela confirmou a notícia e disse que colocou dois seguranças para ficarem na escola da herdeira durante as aulas dela.

Inclusive, a esposa de Zé Felipe defendeu a sua decisão por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que vai manter os seguranças na escola durante todos os dias de aula da filha pelo resto da vida e que o mesmo vai acontecer com seus outros filhos quando entrarem na escola. “Todos os dias até ela parar de estudar. Maria Flor e José Leonardo entram nisso também”, disse ela.

E completou: “Dois seguranças. Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos. O mundo é cruel e eu que não pago para ver”.