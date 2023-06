Sylvester Stallone revela exigência de Adele para comprar sua mansão milionária

Sylvester Stallone diz que Adele exigiu ficar com um item pessoal dele ao comprar sua mansão milionária em Los Angeles

O ator Sylvester Stallone contou uma curiosidade inusitada sobre a negociação de sua mansão em Los Angeles com a cantora Adele, que comprou a casa de luxo em 2022. Em entrevista no Wall Street Journal, ele revelou que ela fez uma exigência inesperada para o artista ou tudo estaria arruinado.

Segundo o artista, a cantora exigiu ficar com uma estátua dele como Rocky, que fica na área da piscina. Ele contou que ela perguntou se ele iria levar a estátua embora e ele confirmou. Então, ela disparou: “Isso não tem acordo. Isso vai arruinar todo o negócio'. Ela queria a estátua”, disse ele.

Stallone acabou deixando a estátua para Adele, que comprou a mansão por 58 milhões de dólares. A estrela está reformando a propriedade e o ator contou que aprovou a transformação. “Gosto do que ela está fazendo, ela está deixando tudo lindo”, contou ele.

Sylvester Stallone desiste do divórcio

No segundo semestre de 2022, Sylvester Stallone desistiu de romper o casamento. De acordo com a revista People, o ator e Jennifer Flavin teriam desistido do divórcio e retomaram o casamento de 25 anos. Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois estariam felizes juntos novamente, após pouco mais de um mês do anúncio do fim do casamento.

O representante do ator de Rocky teria dito ao Page Six que o casal se reencontrou e estão felizes. “Eles decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e puderam resolver suas diferenças. Ambos estão extremamente felizes”, contou.

A notícia da reconciliação veio alguns dias após Stallone ter postado uma foto ao lado de Jennifer, junto de uma antiga com a família completa, onde legendou com a palavra “maravilhoso”.