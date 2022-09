Sylvester Stallone posta foto de mãos dadas com ex-esposa em meio ao divórcio

Sylvester Stallone levantou rumores de reconciliação ao aparecer em novas fotos com Jennifer Flavin, de quem teria se separado há poucas semanas

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 19h19

O ator Sylvester Stallone (76) levantourumores de uma reconciliação com sua ex-esposa, Jennifer Flavin (54), após publicar uma foto de mãos dadas com ela e com as filhas, em meio ao divórcio com a modelo e atriz. A postagem animou os fãs do casal, despertando rumores de que eles poderiam estar tentando reatar o relacionamento.

Nesta segunda-feira, 19, o ator famoso por filmes como Rocky, que escreveu e estrelou, publicou em seu Instagram o post com as duas fotos. Na legenda, ele escreveu: “Maravilhoso…”, o que fez os fãs acreditarem que o casal está tentando se reconciliar.

Em uma das fotos, Stallone e Flavin surgiram de mãos dadas. Na outra imagem, eles posaram com as três filhas, Sophia (25), Sistine (24) e Scarlet (20).

Veja a publicação de Sylvester Stallone com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sly Stallone (@officialslystallone)



Como fica a fortuna de Sylvester Stallone após seu divórcio?

Caso venha a se concretizar o divórcio entre Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, a ex-modelo e atriz pode se tornar uma milionária. Por mais que o ator já fosse rico quando conheceu a amada, ele acumulou muito mais dinheiro após seu casamento. Se eles não tiverem assinado um acordo pré-nupcial, Jennifer pode adquirir metade da fortuna equivalente a U$400 milhões.