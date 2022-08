Sylvester Stallone: como fica a fortuna do ator depois do divórcio?

Após 25 anos de casado, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin se divorciam e questões sobre a divisão da fortuna de R$ 2 bilhões do ator são levantadas na internet

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 19h03

O destino da fortuna de Sylvester Stallone (76) virou notícia na imprensa internacional após a revelação de que o casamento de 25 anos dele com Jennifer Flavin (54) chegou ao fim. Ele acumulou uma fortuna estimada de US$ 400 milhões (equivalente a R$ 2 bilhões) ao longo de sua vida.

O ator e a modelo se conheceram nos anos 80, quando Stallone estava explodindo com a sequência Rocky nos cinemas. Desde então, o ator ganhou muito mais por seus inúmeros filmes, acumulando um dos maiores patrimônios de Hollywood.

De acordo com o advogado Christopher Melcher, em entrevista com a Fox Business, se o casal não assinou um acordo pré-nupcial, Jennifer se tornará uma mulher milionária. "Stallone era rico quando se casaram, mas acumulou uma fortuna maior ainda durante o casamento. Se não houve acordo pré-nupcial, Jennifer deve receber uma quantia enorme de dinheiro", disse ele.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo Entertainment Tonight, Jennifer acusa Stallone de estar escondendo bens judiciais. "Embora o casal tenha comprado recentemente uma casa na Califórnia, foi relatado que eles se consideram residentes da Flórida. É provavelmente por isso que Jennifer deu entrada no divórcio por lá", afirmou.

A lei do estado da Flórida exige a distribuição de 50% do dinheiro do casal para cada um, entretanto, o juiz ainda será decisivo para o caso.

Melcher conta que o juiz pode levar em consideração algumas coisas: quanto tempo o casal foi casado, contribuições monetárias, condutas inadequadas na decisão de encerrar a união e as responsabilidades.

Nos últimos anos, o ator vendeu uma casa avaliada por US$ 50 milhões e comprou outras duas: uma por US$ 18 milhões e outra de US$ 35 milhões.

Fim do relacionamento

Ao ser questionado sobre o fim do relacionamento, Stallone negou que tenha sido pela sua decisão de ter levado mais um cachorro para dentro de casa. Após adquirir Dwight, um rottweiler, boatos contavam que Jennifer teria pedido divórcio.

Mas de acordo com o ator: “Nós não terminamos o relacionamento com uma discussão tão trivial”.