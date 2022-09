Sylvester Stallone e esposa desistem de se divorciar

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin estariam juntos e felizes novamente

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 17h05

De acordo com a revista People, o ator Sylvester Stallone (76) e Jennifer Flavin (54) teriam desistido do divórcio e retomaram o casamento de 25 anos. Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois estariam felizes juntos novamente, após pouco mais de um mês do anúncio do fim do casamento.

O representante do ator de Rocky teria dito ao Page Six que o casal se reencontrou e estão felizes. “Eles decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e puderam resolver suas diferenças. Ambos estão extremamente felizes”, contou.

A notícia da reconciliação veio alguns dias após Stallone ter postado uma foto ao lado de Jennifer, junto de uma antiga com a família completa, onde legendou com a palavra “maravilhoso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sly Stallone (@officialslystallone)

O casal está junto desde maio de 1997, e tem três filhas, Scarlet, Sistine e Sophia.