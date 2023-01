Renata Dominguez mostra detalhes do quarto da filha recém-nascida

A atriz Renata Dominguez, de 42 anos, deu à luz a sua primeira filha no dia 29 de dezembro

Renata Dominguez (42) compartilhou neste último fim de semana alguns detalhes da decoração do quarto de sua primeira filha, Giulia, fruto do casamento com Leandro Gleria.

As fotos foram feitas antes do nascimento da menina, que veio ao mundo um pouco antes do previsto, no final do último mês de dezembro.

"O nascimento antecipado da Giulia acabou atropelando meus posts, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês esse quartinho dos sonhos", escreveu Renata na legenda.

O cômodo é todo decorado em tons de rosa e branco, com detalhes de ursinhos em marrom e bege.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Dominguez: expectativas sobre a maternidade

Nos últimos meses, o mundo ganhou novas cores e significados para Renata Dominguez. As prioridades mudaram, as relações familiares se intensificaram e o coração tem batido cada dia mais forte por causa da filha, Giulia.

A maternidade, que sempre foi o grande sonho de Renata, veio na melhor hora. “Posso dizer que hoje tenho maturidade para abdicar do meu estilo de vida até aqui em prol de um sonho que foi muito sonhado, sem me martirizar, sem me lamentar, sem sofrer de ansiedade. Pela primeira vez na vida não estou priorizando o trabalho e estou serena. Eu me sinto pronta para viver isso”, assegura ela, que chegou a congelar os óvulos, mas acabou engravidando de forma natural.

À CARAS, Renata revelou que teve medo durante a gravidez, por conta de sua idade. "Sempre priorizei a carreira. Com isso, o tempo foi passando e engravidar se tornou um desafio. Me preocupei a ponto de parar tudo para focar nisso. E os médicos me explicaram que, após os 35 anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminuem. Quando fiz 40, caiu a ficha de que, se não focasse nisso, a probabilidade de não engravidar seria enorme. Segundo os médicos, tínhamos 7% de chance de engravidar naturalmente. Mas o que é para ser tem força. Quando é da vontade de Deus, a porcentagem não impede o milagre".