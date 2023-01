Renata Dominguez celebra primeira semana de vida da filha, Giulia: "Amor que não cabe no peito"

A atriz Renata Dominguez explodiu o fofurômetro ao publicar uma nova foto da filha, Giulia, que nasceu há uma semana

Renata Dominguez explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma nova foto da filha recém-nascida, Giulia, nesta quarta-feira, 4.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou um clique em que a menina aparece usando um casaquinho com flores e uma laço na cabeça, e celebrou a primeira semana de vida da bebê, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34).

"7 dias de vida da minha ursinha @giuliadominguez!! Os 7 dias mais exaustivos e mais gratificantes da minha vida. É um amor que não cabe no peito, transborda… Obrigada Deus por ser tão perfeito!!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o clique de Giulia. "Que menina mais linda", disse uma internauta. "A cara do papai", observou outra. "Ela é perfeita demais", escreveu uma seguidora. "Que fofura", falou uma fã.

Na última segunda-feira, 2, Renata dividiu nas redes sociais um ensaio fotográfico ao lado da filha e do marido, Leandro. "E o início de 2023 não representa só um novo ciclo. A chegada da @giuliadominguez na véspera do réveillon nos fez acreditar em sonhos novamente e deu um novo sentido às nossas vidas… Os #DoGléria agora se tornaram uma família de verdade!!", afirmou ela.

Confira a foto da filha de Renata Dominguez:

