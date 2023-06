Poliana Rocha choca ao mostrar seu novo apartamento na praia: 'Vista linda'

Com várias suítes e decoração luxuosa, Poliana Rocha choca ao mostrar seu novo apartamento na praia

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao mostrar com detalhes seu novo apartamento na praia com o sertanejo. Nesta terça-feira, 27, o casal viajou para Navegantes, em Santa Catarina, para pegar as chaves da propriedade de frente para o mar e chocou ao exibir os detalhes do local.

Em seus stories, a influenciadora digital gravou todos os cantinhos de seu novo lar. Poliana Rocha então mostrou que receberam o apartamento todo decorado em um estilo moderno, com cores claras, mas com uma decoração de alto padrão e com contrastes em alguns itens.

A esposa de Leonardo registrou todo o tour, ela começou gravando a porta e mostrou que a sala de estar é ligada à cozinha. O ambiente com o conceito aberto interliga as salas, cozinha e até a parte da churrasqueira. Perto da mesa da área gourmet, a loira mostrou haver um lavabo e uma área de serviço bem projetada.

A parte dos quartos foi dividida por um ripado da sala e ao entrar no corredor, Poliana contou que há três suítes lindíssimas. A dela e do esposo é a maior, contendo uma banheira e até uma parte dos armários imitando um closet.

Casada desde 1995 com o cantor Leonardo, Poliana Rocha causou climão recentemente ao falar sobre a relação com o sertanejo. "Sou mãe, esposa, filha, avó, sogra... e sou uma guerreira, gente. Por que uma guerreira? Porque sou casada há 27 anos com o cantor Leonardo", falou a mãe de Zé Felipe.

Veja o novo apartamento de Poliana Rocha e Leonardo:

Poliana Rocha confessa que perdoou as traições de Leonardo: “A vida é feita de escolhas!”

Há pouco tempo atrás, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, resolveu abrir o coração com os seguidores e revelou uma decisão que tomou para poder seguir em frente com o casamento. Em sua conta no Instagram, a loira abriu uma caixinha de perguntas para responder alguns questionamentos enviados por internautas. Entre eles, a empresária revelou o motivo de ter perdoado as traições do sertanejo. Sincera, ela disse: "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família".