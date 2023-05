Em vídeo, Poliana Rocha exibe decoração luxuosa da mansão: "Bom gosto!"

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha exibe detalhes da sala imensa da mansão do casal e deixa fãs boquiabertos; confira!

Na manhã desta sexta-feira, 26, a influenciadora digital Poliana Rocha (46) compartilhou um vídeo para mostrar um pouco da mudança da decoração que fez em sua casa, localizada em Goiânia, após receber a visita da arquiteta, Natalia Eclea.

Com uma gravação rápida, a esposa do cantor Leonardo (59) impressionou os fãs com tamanha delicadeza em cada detalhe dos cômodos e principalmente pela sofisticação e grandeza na parte interna da mansão.

Na gravação, é possível ver a sala de jantar que conta com uma porta branca gigantesca, combinando com o piso de mármore, um verdadeiro luxo.

No cômodo que dá acesso aos outros ambientes da casa, Poliana ainda mostrou detalhes dos móveis planejados, além das poltronas, quadros e de uma mesinha de centro que mudou de lugar.

“Gente, eu estou andando aqui em casa, gente Natália é uma fofa, ela veio aqui hoje, deu uma arrumada nos meus móveis, trouxe esse quadro, essa mesinha de centro que era lá de baixo e recolocou aqui, trouxe o outro quadro e deu uma ajeitada na minha casa, eu fiquei tão feliz porque eu achei tudo de extremo bom gosto”, disse a mãe de Zé Felipe (25) ao mostrar parte da decoração.

VEJA DETALHES DA DECORAÇÃO DA MANSÃO DE POLIANA ROCHA:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

