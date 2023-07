Neymar mostra visão aérea de mansão no Rio de Janeiro: "DisNEYlandia"

Neymar aproveitou passeio de helicóptero para mostrar a visão aérea sua mansão em Mangaratiba, avaliada em R$ 28 milhões; confira!

Neymar está curtindo suas férias do Paris Saint Germain em sua mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E nesta tarde de quinta-feira, 6, o jogador de futebol impressionou seus seguidores ao compartilhar a visão aérea do imóvel durante passeio de helicóptero.

Em vídeo curto, o craque mostrou tudo o que está disponível em sua mansão avaliada em R$ 28 milhões. Nele, você pode ver os diversos atributos de lazer da casa, que deixam qualquer um com inveja. "DisNEYlandia", brincou Neymar, comparando o imóvel com um parque temático.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

A propriedade está localizada no condomínio de luxo Portobello e possui 5 mil metros quadrados, seis suítes, academia, sauna, pista de kart, heliponto, quadras esportivas, piscinas e o canal de Mangaratiba.

Recentemente, a mansão foi o local escolhido por Neymar e sua namorada, Bruna Biancardi, para o chá revelação de sua primeira filha. O evento aconteceu na semana passada e contou com decoração luxuosa com o tema de carrossel. Na ocasião, eles descobriram que vão ter uma menina, que vai se chamar Mavie.

Em meio a polêmicas, Neymar Jr curte férias com amigos em Mangaratiba

Em meio a polêmicas, Neymar Jr aproveita suas férias para passar o tempo na sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na madrugada de quinta-feira, 5, o jogador publicou uma foto ao lado de amigos de longa data em noite animada.

Entre os amigos presentes na mansão do craque estavam o pagodeiro Thiaguinho, o cantor Igor Antonny e a amiga de longa data de Neymar, Tati de Carvalho.

Durante suas férias no Rio, o jogador do PSG compartilhou cliques aproveitando muito sua estadia no Brasil. Ele está aproveitando muito sua mansão, que conta até com quadras esportivas e pista de kart, além de ter sido visto curtindo o show Tardezinha, de Thiaguinho, em Niterói.

Vale lembrar que, recentemente, Neymar foi envolvido em polêmicas de traição de sua namorada, Bruna Biancardi. O craque chegou a ser vaiado pelo público durante show de pagode, quando Thiaguinho o convidou a subir ao palco.