Em meio a polêmicas, Neymar Jr curte férias com amigos em Mangaratiba

Neymar Jr passa férias no Rio de Janeiro ao lado de amigos de longa data e pagodeiro famoso; confira!

Em meio a polêmicas, Neymar Jr aproveita suas férias para passar o tempo na sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na madrugada de quinta-feira, 5, o jogador publicou uma foto ao lado de amigos de longa data em noite animada.

Entre os amigos presentes na mansão do craque estavam o pagodeiro Thiaguinho, o cantor Igor Antonny e a amiga de longa data de Neymar, Tati de Carvalho.

Foto: Reprodução / Instagram

Durante suas férias no Rio, o jogador do PSG compartilhou cliques aproveitando muito sua estadia no Brasil. Ele está aproveitando muito sua mansão, que conta até com quadras esportivas e pista de kart, além de ter sido visto curtindo o show Tardezinha, de Thiaguinho, em Niterói.

Vale lembrar que, recentemente, Neymar foi envolvido em polêmicas de traição de sua namorada, Bruna Biancardi. O craque chegou a ser vaiado pelo público durante show de pagode, quando Thiaguinho o convidou a subir ao palco.

Sensitiva faz previsão sobre a carreira de Neymar Jr: 'Muito mais rápido'

A intuitiva Lene Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Neymar Jr nos campos de futebol. Em uma participação no programa Estação Band FM, ela surpreendeu ao contar que os astros dizem que o atleta poderia encerrar a carreira antes do previsto.

Lene contou que já tentou avisar o jogador sobre o que pode acontecer, mas não conseguiu. "O Neymar vai encerrar a carreira dele muito mais rápido do que vocês possam imaginar. As escolhas do Neymar estão levando ele a uma tragédia. Meu filho, a gente tem que saber as energias que nos cercam, e a energia que está nele é muito densa", disse ela.

E completou: "É uma tragédia que vai machucar. [...] Já tentei avisar ele. E todo mundo vai assistir ele [cair]. Vai mexer, também, no lado financeiro dele".

Por fim, a sensitiva comentou sobre o relacionamento de Neymar Jr com Bruna Biancardi, que está grávida da filha deles, Mavie. "Esse casamento não tem o menor futuro. A Bruna vai ser muito feliz, mas não ao lado do Neymar. Será uma linda mãe, mas não ao lado do Neymar", declarou.