Sensitiva faz previsão sobre a carreira de Neymar Jr: 'Muito mais rápido'

Lene Sensitiva revela previsão sobre o futuro de Neymar Jr nos campos de futebol

A intuitiva Lene Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Neymar Jr nos campos de futebol. Em uma participação no programa Estação Band FM, ela surpreendeu ao contar que os astros dizem que o atleta poderia encerrar a carreira antes do previsto.

Lene contou que já tentou avisar o jogador sobre o que pode acontecer, mas não conseguiu. "O Neymar vai encerrar a carreira dele muito mais rápido do que vocês possam imaginar. As escolhas do Neymar estão levando ele a uma tragédia. Meu filho, a gente tem que saber as energias que nos cercam, e a energia que está nele é muito densa", disse ela.

E completou: "É uma tragédia que vai machucar. [...] Já tentei avisar ele. E todo mundo vai assistir ele [cair]. Vai mexer, também, no lado financeiro dele".

Por fim, a sensitiva comentou sobre o relacionamento de Neymar Jr com Bruna Biancardi, que está grávida da filha deles, Mavie. "Esse casamento não tem o menor futuro. A Bruna vai ser muito feliz, mas não ao lado do Neymar. Será uma linda mãe, mas não ao lado do Neymar", declarou.

Amiga de Neymar Jr defende o atleta

A influenciadora digital Bianca Coimbra, que é a esposa de Cris Guedes, parça de Neymar Jr, decidiu sair em defesa do amigo famoso nas redes sociais. Nesta semana, ela viu uma mensagem alfinetando a personalidade do atleta e respondeu com sua defesa.

Na mensagem, um seguidor disse: “Neymar tem muito a aprender sobre amigo e respeito com vocês”. Porém, Bianca Coimbra não gostou nada da mensagem e falou que as pessoas não conhecem Neymar na intimidade.

“Não tem não! Você acha que meu relacionamento foi perfeito durante 9 anos? Sabia que o Ney foi o grande responsável por estarmos juntos até hoje? Nunca, mas nunca mesmo comente aqui criticando o Neymar, ainda que seja como um 'elogio' para mim. Vocês acham que sabem coisas que não fazem ideia”, escreveu ela.

Vale lembrar que Bianca Coimbra e Cris Guedes se casaram há poucas semanas em uma cerimônia luxuosa ao ar livre e tiveram Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos da celebração.