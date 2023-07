Fernanda Campos revela reação de Neymar com figurinha de Bruna Marquezine

Influenciadora digital Fernanda Campos revela detalhes de conversa com Neymar e mostra citação de ex-namorada do craque

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora digital e empresária Fernanda Campos usou seu perfil no TikTok para mostrar parte de sua conversa com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. A criadora de conteúdo compartilhou um print de uma troca de mensagens com o astro, exibindo a reação do atleta ao receber uma figurinha de sua ex-namorada, Bruna Marquezine.

Em um print compartilhado pela criadora de conteúdo, Fernanda borra o número do atleta, mas exibe o código de telefone, deixando claro que era um número da França, mostrando também a foto de perfil do craque. Ao mandar uma figurinha dr Marquezine, Neymar responde: “Aí é f*da”, brincou. “Desculpa vocês que tentam me comparar com outras, mas no meu universo não existe isso”, legendou a influenciadora digital.

A legenda afrontosa foi uma forma de rebater os comentários negativos que vem sofrendo desde que expôs seu caso com Neymar, que traiu a namorada grávida, a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi, com Fernanda. O affair foi confirmado pelo atleta, que pediu desculpas publicamente para a futura mãe de sua filha, Mavie.

Amiga de Neymar Jr defende o atleta

A influenciadora digital Bianca Coimbra, que é a esposa de Cris Guedes, parça de Neymar Jr, decidiu sair em defesa do amigo famoso nas redes sociais. Nesta semana, ela viu uma mensagem alfinetando a personalidade do atleta e respondeu com sua defesa. Na mensagem, um seguidor disse: “Neymar tem muito a aprender sobre amigo e respeito com vocês”. Porém, Bianca Coimbra não gostou nada da mensagem e falou que as pessoas não conhecem Neymar na intimidade.

“Não tem não! Você acha que meu relacionamento foi perfeito durante 9 anos? Sabia que o Ney foi o grande responsável por estarmos juntos até hoje? Nunca, mas nunca mesmo comente aqui criticando o Neymar, ainda que seja como um 'elogio' para mim. Vocês acham que sabem coisas que não fazem ideia”, escreveu ela. Vale lembrar que Bianca Coimbra e Cris Guedes se casaram há poucas semanas em uma cerimônia luxuosa ao ar livre e tiveram Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos da celebração.