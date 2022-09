Mônica Martelli impressiona ao mostrar quarto da filha, Julia: ''Transformado''

A atriz Mônica Martelli compartilhou uma sequência de fotos da reforma no quarto da filha, Julia, e surpreendeu a web

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 17h39

Nesta terça-feira, 13, Mônica Martelli (54) atualizou as redes sociais com fotos do quarto da filha, Julia (13). O cômodo da casa passou por uma transformação e impressionou os internautas com o gosto da menina.

Fã do mundo místico, a adolescente escolheu detalhes do mundo da magia e da natureza. Com detalhes em amarelo, até mesmo no teto, o quarto ganhou móveis rústicos e uma parede pintada.

Além disso, a artista contou que tudo foi feito pela madrasta da herdeira. "O quarto da minha filha foi transformado no mundo dela, no sonho dela. Gigi (a boadrasta da Julia, @casavidacenario), é um talento!!! Muito obrigada por traduzir tantos sentimentos nesse novo quarto, como você definiu: 'um quarto com alquimia e bruxaria'", disse ela.

Em seguida, Mônica contou que Julia ficou bem feliz com o novo quarto para aproveitar a sua adolescência. "A Julia ama o universo místico e suas possibilidades, os cristais, os incensos, os animais da floresta. Tudo que está representado aqui foi pensado e executado com tanto amor e carinho pra minha filha. Os móveis garimpados, as cores, texturas, tudo nesse quarto tem a personalidade dela. Estamos muito felizes com o resultado!!!", concluiu.

MÔNICA MARTELLI CELEBRA ANIVERSÁRIO DA FILHA EM PEÇA

Mônica Martelli (54) usou suas redes sociais para celebrar as sessões especiais de sua peça que aconteceram no último final de semana. Para isso, a atriz publicou uma série de fotos, lembrando com carinho desse momento. Nas imagens, Mônica aparece em cima do palco, ao lado de sua filha, Julia, que celebrou seus 13 anos no teatro, com direito a bolo e tudo. Em outros registros, ela ainda mostra o público que foi ao teatro, mostrando a grande lotação do lugar.

