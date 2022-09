Mônica Martelli se declara no aniversário da filha: "Minha parceira da vida"

A atriz Mônica Martelli prestou uma linda homenagem no aniversário de 13 anos da filha, Julia

Monica Martelli (54) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem no aniversário da filha. Nesta sexta-feira, 2, Julia Martelli completou 13 anos de vida, e ganhou uma mensagem especial da mamãe.

Em seu perfil no Instagram, Martelli compartilhou um vídeo com vários momentos da aniversariante, sendo alguns registros dela se divertindo nos palcos dos teatros com a mãe. Ela inda colocou a música Pra Você Guardei O Amor, de Nando Reis e Ana Cãnas, como trilha.

"Meu amor faz hoje 13 anos. Minha Julia. Nem consigo lembrar como era a vida antes de você chegar. Você foi muito desejada. Minha parceira da vida e do teatro. Conhece todos os palcos desse país desde a barriga", começou a artista.

Em seguida, Mônica rasgou elogios para Julia. "Minha menina inteligente, sensível, espiritualizada, figura, liderança, forte, amiga!!! Que benção ser sua mãe!! Hoje temos estreia em SP, cidade que agora é o nosso lar. Te espero mais tarde no palco para cantarmos parabéns e celebrarmos a sua vida!!!! Te amo muito", completou.

Os seguidores deixaram mensagens de felicitações para a menina. "Juju meu amor. Pensar que vi bebezinha furando a orelha. Tudo de melhor meu amor. Aqui em casa você é sucesso @ju_martelli", disse Ingrid Guimarães. "Geeeeeente que linda!!! Amo Juju!!! Menina maravilhosa e especial", escreveu Heloisa Périssé. "Que lindo Monica! Parabéns para a Júlia, muita saúde e alegrias! E parabéns pra você que sabe lidar com a maternidade de uma forma linda e inspiradora! Viva vocês!", falou uma seguidora.

