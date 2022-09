Mônica Martelli celebra sessões especiais de sua peça durante último final de semana: ''Que alegria!''

Mônica Martelli celebrou as sessões especiais de sua peça que aconteceram no último final de semana

Nesta segunda-feira, 5, Mônica Martelli (54) usou suas redes sociais para celebrar as sessões especiais de sua peça que aconteceram no último final de semana. Para isso, a atriz publicou uma série de fotos, lembrando com carinho desse momento.

Nas imagens, Mônica aparece em cima do palco, ao lado de sua filha, Julia, que celebrou seus 13 anos no teatro, com direito a bolo e tudo. Em outros registros, ela ainda mostra o público que foi ao teatro, mostrando a grande lotação do lugar.

Na legenda, Mônica falou com carinho do momento: "Pensando sobre o fim de semana... Aniversário da minha filha amada, sessões lotadas de Minha Vida Em Marte com essa plateia que é uma benção na minha vida! Que alegria poder celebrar ao lado de vocês, muito obrigada pelas mensagens de carinho e por todos que estiveram presentes! Próximo fim de semana tem mais."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindezas", disse um. "Foi lindo, perfeito!", escreveu outro. "Só fotos lindas!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Mônica Martelli curtindo as sessões especiais que fez de sua peça no último final de semana:

Mônica Martelli se declara no aniversário da filha

Recentemente, Mônica Martelli usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para a filha, Julia, que acabou de completar 13 anos. A atriz publicou um vídeo com vários momentos da aniversariante, sendo alguns registros dela se divertindo nos palcos dos teatros com a mãe.

