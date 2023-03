Marido de Aline Wirley anuncia mudança após assalto: 'Chorei bastante'

Marido de Aline Wirley, Igor Rickli anuncia que a família vai mudar de casa após ser vítima de assalto: 'Doeu'

O ator Igor Rickli (39), que é casado com a cantora Aline Wirley (41), anunciou que vai mudar de casa em breve. Em um vídeo nas redes sociais, ele apareceu ao lado do filho, Antonio (8), enquanto a esposa está confinada no BBB 23. Nas imagens, ele anunciou que vão construir uma nova casa para se mudarem em breve após terem sido vítimas de assalto.

Na legenda do post, o artista refletiu sobre a necessidade da mudança e disse que sofreu com a decisão, mas que era a melhor decisão para a família.

"Tudo novo de novo… Foi uma decisão difícil sair do Alto pq sempre fomos apaixonados pelo espaço que nos abraçou com mto amor por esses 13 anos. Mas depois do assalto, nos vimos expostos e não restou opção senão buscar segurança pro Antônio, nosso precioso… pra família! Doeu, chorei bastante pq imaginava que envelheceria sentado naquele piscinão que construí a duras penas, mas a vida nos surpreendeu com um presente…", disse ele.

E completou: "Um novo espaço tão abundante de natureza quanto o antigo. E aqui, nesse terreno florido (que a Aline é apaixonada) começa uma nova etapa da nossa história. A edificação de um novo lar… e pra esse eu escolho a tônica da alegria sempre presente. E olhando pro Alto, se Deus quiser, a gente realiza também o sonho de transformar a casa num espaço holístico levando cura e acalento pra muitas almas assim como nós tivemos pras nossas. Confio no Universo…".

Aline Wirley quer adotar um filho

No BBB 23, Aline Wirley contou que quer adotar um filho com o marido, Igor Rickli. Mãe de Antonio, ela quer aumentar a família e já está na fila de adoção. "A gente ainda pensa em ter mais um. Mais um da barriga, né? Porque a gente já tá na fila de adoção", revelou a cantora, contando que Antônio está ansioso para a chegada do irmã. "Ele fala desse irmão todos os dias. Todo dia ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?'", completou.

O ator Igor Rickli também comentou sobre o assunto em seu perfil no Instagram. O ator compartilhou nos Stories do Instagram o vídeo em que a esposa fala da ação e falou sobre a fila de espera. "Vem cá, Luiza... E a gente tá na fila de adoção há mais de um ano... esperando o irmão do Antônio", disse ele.