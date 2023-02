No BBB 23, Aline Wirley revela que está na fila de adoção com Igor Rickli

Pais de Antonio, a cantora Aline Wirley revelou que ela e o marido, Igor Rickli, pretendem ter mais filhos

Aline Wirley(41) revelou que pretende aumentar sua família! Durante uma conversa com Fred e Larissa no quarto Deserto do BBB 23, a cantora contou que ela e o marido, o ator Igor Rickli (39), pretendem ter mais filhos.

A revelação da ex-integrante do grupo Rouge aconteceu após eles começarem a falar sobre filhos. A artista, mãe de Antônio (8), explicou que além de ter mais um filho biológico, eles pretendem adotar uma criança com a mesma idade do herdeiro deles.

"A gente ainda pensa em ter mais um. Mais um da barriga, né? Porque a gente já tá na fila de adoção", revelou a cantora, contando que Antônio está ansioso para a chegada do irmã. "Ele fala desse irmão todos os dias. Todo dia ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?'", completou.

O ator Igor Rickli também comentou sobre o assunto em seu perfil no Instagram. O ator compartilhou nos Stories do Instagram o vídeo em que a esposa fala da ação e falou sobre a fila de espera. "Vem cá, Luiza... E a gente tá na fila de adoção há mais de um ano... esperando o irmão do Antônio", disse ele.

Relacionamento aberto

Recentemente, Igor Rickli falou sobre seu relacionamento aberto com Aline Wirley. Ele revelou o acordo deles há alguns meses e isso deu o que falar na internet. Agora, ele defende a decisão do casal na vida íntima.

"Algumas pessoas interpretaram que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro. Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um [...]", disse ele em um trecho.

