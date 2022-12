Mari Gonzalez mostra obra da casa em que vai morar com o noivo: 'Sonho virando realidade'

Mari Gonzalez e o noivo planejam se casar ao final da obra da casa, em 2024

A influenciadora digital Mari Gonzalez (28) está ansiosa com a construção da sua nova casa. Ela postou imagens ao lado do noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach (36), em meio às obras, e escreveu: "Era só terra e já tá assim, aliás já passou para outra fase. É um sonho virando realidade".

Jonas comentou: "Nosso sonho virando realidade, amor". O casal de ex-BBBs já declarou diversas vezes sobre a vontade de oficializar o relacionamento com uma festa. De acordo com Mari, por causa da obra, que deve ser finalizada no final do ano que vem, o casamento acontecerá apenas em 2024.

Mari Gonzalez mostrou detalhes da obra de construção da nova casa

Mari Gonzalez fez um tour pelo terreno e exibiu o local. Nas imagens, é possível observar a estrutura da casa sendo montada.

"Atualizando, olha só como que está a obra: subiu. Aqui é o chão do térreo, depois vem o primeiro andar e o rooftop lá em cima. Então vai ficar bem alto", descreveu ela no vídeo. "É bom, né, amor, pisar no que é nosso?", disse Mari.

Em tradução literal do inglês, "rooftop" significa “telhado”. Sendo assim, se trata de um ambiente localizado no topo dos empreendimentos, um terraço feito de maneira sofisticada e inteligente com o objetivo de enaltecer uma vida mais completa, saudável e interessante para quem mora ali.

O casal usou o Instagram para contar - com muita emoção - que iriam construir sua primeira casa juntos. O anúncio foi feito em 18 de abril deste ano. Para ilustrar o post, eles usaram um registro no qual apareceram ao ar livre se abraçando com sorrisos no rosto.

“Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa nova fase, quem acompanha a gente há um tempinho sabe o quanto esse momento é especial pra nós!”, começaram na legenda. “Vamos construir nossa casa, do nosso jeitinho, detalhe por detalhe, já conseguimos imaginar como vai ficar e estamos muito felizes e animados pra construir o lar da nossa família”.