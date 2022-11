Mari Gonzalez compartilha detalhes da obra de sua mansão com Jonas Sulzbach

Novo imóvel do casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach terá rooftop, área gourmet e piscina

A influenciadora digital Mari Gonzales (28) mostrou em suas redes sociais, vídeos da obra da mansão onde viverá com o noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach (36). Ela fez um tour pelo terreno e exibiu o local. Nas imagens é possível observar a estrutura da casa sendo montada.

"Atualizando, olha só como que está a obra: subiu. Aqui é o chão do térreo, depois vem o primeiro andar e o rooftop lá em cima. Então vai ficar bem alto", descreveu ela no vídeo. "É bom, né, amor, pisar no que é nosso?", completou Mari.

Rooftop está entre as principais tendências atuais dentre os tipos de plantas residenciais, pois contempla três pontos importantes e muito buscados por quem busca por lazer em sua residência: vista, ar fresco e iluminação.

Em tradução literal do inglês, significa “telhado”. Sendo assim, se trata de um ambiente localizado no topo dos empreendimentos, um terraço feito de maneira sofisticada e inteligente com o objetivo de enaltecer uma vida mais completa, saudável e interessante para quem mora ali.

Mari explicou que no térreo da mansão ficará a sala, cozinha, área gourmet e piscina. "Semana que vem já vai estar bem diferente", avisou. O casal está junto há cinco anos. Por conta da agenda e da obra, eles decidiram adiar o casamento -- que será realizado em 2024.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach mostram detalhes da mansão. Foto: Reprodução/Instagram

Nova fase

Em 18 de abril deste ano, o casal usou o Instagram para contar - com muita emoção - que iriam construir sua primeira casa juntos. Para ilustrar o post, eles usaram um registro no qual apareceram ao ar livre.

“Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa nova fase, quem acompanha a gente há um tempinho sabe o quanto esse momento é especial pra nós!”, começaram na legenda. “Vamos construir nossa casa, do nosso jeitinho, detalhe por detalhe, já conseguimos imaginar como vai ficar e estamos muito felizes e animados pra construir o lar da nossa família”.