Mansão de Léo Santana e Lorena Improta terá piscina no teto da sala

Léo Santana e Lorena Improta vão ter uma piscina de fundo transparente no teto da sala da nova mansão deles em Salvador

O cantor Léo Santana e a esposa, a dançarina Lorena Improta, estão construindo um novo lar em Salvador, na Bahia. Eles vão ter uma nova casa luxuosa e construída com muitos detalhes sofisticados.

Um dos pontos de destaques da nova mansão é a piscina com fundo transparente, que ficará no teto de uma das salas da propriedade. Além disso, a casa terá sala de estar ampla e uma grande área gourmet, com cozinha e sala de jantar integradas.

Nas redes sociais, o arquiteto Filipo Madeira mostrou imagens do projeto da mansão luxuosa e encantou os seguidores. “Nós temos Salvador! Um aviso: vocês não estão preparados para essa casa”, disse ele na legenda. Ao ver o post, Lorena Improta comentou: “Sem palavras”.

Lorena Improta e Léo Santana celebram os dois anos de casamento

Há poucos dias, Lorena Improta e Léo Santana trocaram declarações de amor nas redes sociais para celebrarem os dois anos de casamento. “Hoje fazemos 2 anos de casados. E eu queria trazer aqui esse momento especial após 2 anos de pandemia, de incertezas, de medo e dor que tivemos, pra te mostrar essa multidão nos vendo passar com a música número 1 do país. Estarei sempre colada contigo, lado a lado. Torcendo e vibrando por cada conquista sua. Em todos os momentos. Todos os dias te falo o quanto te admiro e te amo. Que tenhamos muitos anos juntos e muitos nenéns felizes”, escreveu Lore na homenagem.

Por sua vez, ele postou: "2 anos de casados tinha que ser algo bem nossa vibe. Te amoo @loreimprota que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento, paz, MAIS FILHOS, amor, cumplicidade, parceria, paciência e que juntos continuemos a viver assim.. leve, feliz e sempre com muito astral".