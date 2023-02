Lorena Improta impede Léo Santana de tirar a camisa em vídeo

Após a beleza de Léo Santana dar o que falar na internet, Lorena Improta impede o marido de sensualizar e faz cara feia: 'Lore merece respeito'

A dançarina Lorena Improta continua tentando proteger o seu casamento com Léo Santana dá inveja de outras mulheres após o novo sucesso de seu marido, chamado Zona de Perigo, viralizar na internet. Em tom de brincadeira, ela tratou de impedir que o amado mostre o seu corpo sarado sem camisa em um novo vídeo nas redes sociais.

Desta vez, Léo fez uma dança sensual e, quando ia tirar a camisa, a esposa apareceu e o impediu. Neste momento, Lore até fez cara feia para a câmera. Nos comentários, ela ainda brincou sobre sua atitude. "Rapaz, agora que eu fui ver o short, pô. Toda hora uma coisa. Lore merece respeito”, disse ela.

Na legenda do vídeo, Léo Santana celebrou o seu casamento de sucesso com Lore Improta.

Lorena Improta conta que tomou injeção antes do carnaval

Lorena Improta contou que sofre com dores nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton e decidiu ser medicada antes de aproveitar os dias de folia. “Eu me preparo a vida inteira para o carnaval. Estou desde os meus 9 anos e são 20 anos. Fiz tudo o que eu podia fazer, tomei injeção para estar aqui porque estava com muita dor. Minha sandália é flex e não consigo usar salto. Amanhã vou estar de tênis antes do desfile parapoder arrasar na Sapucaí”, contou ela ao site UOL.

Na noite desta segunda-feira, 20, ela vai desfilar como musa na Unidos do Viradouro.