Lorena Improta revela que tomou injeção antes de ir para o carnaval

Lorena Improta surpreende ao contar que precisou tomar injeção para suportar as dores antes de ir curtir o carnaval

A dançarina Lorena Improta, que é casada com o cantor Leo Santana, revelou que precisou tomar uma injeção com medicamento antes de ir curtir a primeira noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro na noite de domingo, 19. Ela contou que está com dores nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton e decidiu ser medicada antes de aproveitar os dias de folia.

“Eu me preparo a vida inteira para o carnaval. Estou desde os meus 9 anos e são 20 anos. Fiz tudo o que eu podia fazer, tomei injeção para estar aqui porque estava com muita dor. Minha sandália é flex e não consigo usar salto. Amanhã vou estar de tênis antes do desfile parapoder arrasar na Sapucaí”, contou ela ao site UOL.

Na noite desta segunda-feira, 20, ela vai desfilar como musa na Unidos do Viradouro.

Lore Improta confronta Jojo Todynho após comentário sobre seu marido

Há poucos dias, a cantora Jojo Todynho deu o que falar ao falar sobre a beleza do cantor Leo Santana, que é o marido de Lore Improta. “Pra melhorar nossa paz é Leo Santana o tempo todo. Lore, fica difícil te respeitar, a gente quer respeitar os mandamentos da Bíblia: 'não cobiçará o macho do próximo'... Não dá, esse homem é desproporcional. A gente quer seguir a palavra, quer seguir, mas é só humilhação”, disse ela.

Poucos dias depois, Lore Improta encontro Jojo Todynho em um evento e fez questão de comentar sobre o comentário dela. “Jordana, tá querendo pegar homem dos outros, é?”. Entre risadas, Jojo desmentiu: “Eu não! Estou orando para Deus, pedi perdão todos os dias”. Rindo, Lore respondeu: “Te amo!”.