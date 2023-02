Lore Improta celebra dois anos de casamento com Léo Santana: “Lado a lado”

A influenciadora Lore Improta comemorou em suas redes sociais os dois anos de casamento com o amado Léo Santana

Nesta segunda-feira, 20, Lore Improta e Léo Santana estão celebrando dois anos de casados! Em seu Instagram, a influenciadora homenageou o amado.

Lore compartilhou um vídeo dançando com o marido em um trio elétrico. “Hoje fazemos 2 anos de casados. E eu queria trazer aqui esse momento especial após 2 anos de pandemia, de incertezas, de medo e dor que tivemos, pra te mostrar essa multidão nos vendo passar com a música número 1 do país”, começou escrevendo a dançarina, fazendo referência a canção “Zona de Perigo”.

“Estarei sempre colada contigo, lado a lado. Torcendo e vibrando por cada conquista sua. Em todos os momentos. Todos os dias te falo o quanto te admiro e te amo. Que tenhamos muitos anos juntos e muitos nenéns felizes”, escreveu Lore finalizando a homenagem.

Em seu Instagram, Leo também fez uma homenagem à amada publicando um vídeo do casal dançando seu mais novo hit. “Te amo @loreimprota que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento, paz, MAIS FILHOS, amor, cumplicidade, parceria, paciência e que juntos continuemos a viver assim... leve, feliz e sempre com muito astral”.

Diversão!

No vídeo compartilhado pro Léo, Lore Improta divertiu as redes sociais ao impedir que o amado tirasse a camisa durante a dança do casal.

"Rapaz, agora que eu fui ver o short, pô. Toda hora uma coisa. Lore merece respeito”, ainda brincou a influenciadora nos comentários.