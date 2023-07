Maiara exibe a sua piscina de sua mansão nas redes sociais

Irmã de Maraisa, Maiara surpreende ao mostrar como é a área externa de sua casa de luxo

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, aproveitou a manhã livre nesta terça-feira, 18, para admirar a vista da área externa de sua casa. Depois de fazer show de madrugada, ela curtiu a sua mansão e compartilhou o momento com seus fãs.

Nos stories do Instagram, a estrela exibiu como é a vista da área externa de sua casa. Ela mostrou a sua piscina de luxo, o jardim e também o prédio da área de lazer em sua propriedade.

Vale lembrar que a cantora Maiara está apaixonada. Ela está namorando com o cantor Matheus Gabriel há pouco tempo. Os dois assumiram a relação no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, em um passeio de balão durante viagem. Recentemente, Maiara e Matheus deram um beijão no palco da gravação do segundo DVD do cantor durante um show em Goiânia, Goiás. A estrela fez questão de subir ao palco para dar um beijo carinhoso no namorado e agradecer ao público presente no local pelo carinho. Nos bastidores, Matheus contou mais sobre o romance deles. “Não gosto de falar muito da vida pessoal, mas eu e a Maiara estamos bem e muito felizes com o que estamos vivendo juntos. A Maiara é uma mulher incrível”, disse ele.

Maiara estava solteira desde o término de seu namoro com o sertanejo Fernando Zor. Os dois terminaram pela 12ª vez em abril deste ano.

Maraisa surge com o namorado

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, aproveitou o show da última sexta-feira, 14, para curtir a companhia do seu novo namorado, o empresário Fernando Mocó. Os dois assumiram o romance há poucos dias e foram flagrados circulando juntinhos pelos bastidores da apresentação no final da semana.

Maiara e Fernando foram fotografados pelos paparazzi enquanto estavam de mãos dadas após ela sair do palco em um show em Jacareí, no interior de São Paulo. O romance deles foi assumido nas redes sociais quando ela postou uma foto abraçada com o seu novo amor.