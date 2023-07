Maraisa aparece pela primeira vez com o novo namorado, Fernando Mocó

Tá apaixonada! Maraisa é flagrada de mãos dadas com o novo namorado, Fernando Mocó, nos bastidores de show no interior de São Paulo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, aproveitou o show da última sexta-feira, 14, para curtir a companhia do seu novo namorado, o empresário Fernando Mocó. Os dois assumiram o romance há poucos dias e foram flagrados circulando juntinhos pelos bastidores da apresentação no final da semana.

Maiara e Fernando foram fotografados pelos paparazzi enquanto estavam de mãos dadas após ela sair do palco em um show em Jacareí, no interior de São Paulo. O romance deles foi assumido nas redes sociais quando ela postou uma foto abraçada com o seu novo amor.

Vale lembrar que Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.

A sertaneja está solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.

Fotos: Araujo / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maiara também está apaixonada!

Irmã gêmea de Maraísa, a cantora Maiaratambém está namorando. Há pouco tempo, ela curtiu um passeio de balão com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, com quem está namorando há pouco tempo. Os dois são vistos juntos há algumas semanas e o clima de romance só aumenta.

Nas redes sociais, Maiara e Matheus compartilharam fotos abraçados e sorridentes enquanto curtiam a linda vista do passeio de balão.

No último Dia dos Namorados, Maiara e Matheus Gabriel curtiram um jantar romântico em um restaurante à luz de velas. Segundo o colunista Leo Dias, os dois já viveram um affair no passado, mas que durou apenas algumas semanas. Agora, eles estão sendo vistos juntos novamente.