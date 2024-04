Luisa Sonza se surpreende com decoração de sua mansão: 'Casa dos meus sonhos'

Que chique! A cantora Luisa Sonza mostrou alguns detalhes da sala de estar de sua mansão em São Paulo, decorada por sua mãe

Após realizar uma viagem ao lado do namorado, a cantora Luisa Sonza retornou para sua casa em São Paulo nesta quinta-feira, 4, e se deparou com uma surpresa preparada por sua mãe, Eliane Gerloff. Ao entrar na mansão, a artista encontrou o local todo decorado, do jeito que sempre sonhou, e compartilhou alguns detalhes com os internautas.

Em seus stories no Instagram, a dona do hit 'Sentadona' gravou apenas um pouco da sala de estar do imóvel. Nas imagens, é possível perceber que a mãe de Luisa apostou em uma decoração com diversas plantas, deixando o ambiente bastante aconchegante.

"Chego em casa e simplesmente é a casa dos meus sonhos feita pela minha mãe. Ela que teve a ideia, eu falei ‘Claro que quero fazer’, mas não sabia que já iria estar pronto. Minha mãe é a melhor. Ela que decorou toda a minha casa, minha mãe que faz tudo, não preciso pagar arquiteto nem decoradora", declarou Luisa Sonza, bastante surpresa com os detalhes.

O local mostrado pela cantora possui três ambientes e conta com um espelho d'água, obras de arte na parede, além de uma mesa de jantar grande e outra menor para refeições.

Confira os registros da mansão de Luisa Sonza:

Luisa Sonza 'alfineta' Chico Moedas em novo post

A cantora Luisa Sonza agitou as redes sociais na noite de segunda-feira, 1, ao compartilhar em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques novos. No entanto, o que realmente chamou atenção dos internautas foi a legenda utilizada por ela.

Isso porque a artista fez uma 'referência' à canção ligada ao ex-namorado, Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas. Nos últimos meses, o amigo do streamer Casimiro Miguel tem viralizado na web com a música 'Aquariano Nato', de MC Saci.

A música, que já acumula mais de 60 milhões de visualizações, foi associada a Chico Moedas por descrever um homem traidor. Para quem não se lembra, Luisa revelou publicamente que foi traída pelo ex-namorado.

Na legenda de suas novas fotos, a cantora escreveu apenas "Canceriana nata", se referindo ao seu signo. Nos comentários, os fãs rapidamente entenderam a 'alfinetada' de Luisa Sonza e entraram na brincadeira.

"Entendemos a referência", se divertiu uma seguidora. "A referência da legenda", brincou outra. "A legenda! Você não é inocente! Te amo", declarou uma terceira.