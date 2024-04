Luisa Sonza 'alfineta' Chico Moedas em novo post: 'Entendemos a referência'

A cantora Luisa Sonza agitou a web ao publicar novos cliques com uma 'indireta' ao ex-namorado, Chico Moedas, na legenda

A cantora Luisa Sonza agitou as redes sociais na noite de segunda-feira, 1, ao compartilhar em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques novos. No entanto, o que realmente chamou atenção dos internautas foi a legenda utilizada por ela.

Isso porque a artista fez uma 'referência' à canção ligada ao ex-namorado, Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas. Nos últimos meses, o amigo do streamer Casimiro Miguel tem viralizado na web com a música 'Aquariano Nato', de MC Saci.

Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais como o X, antigo Twitter, diversas fotos de Chico são exibidas enquanto o hit toca ao fundo. A montagem foi criada por internautas pouco tempo depois da cantora anunciar oficialmente o fim do relacionamento, em setembro de 2023, ao vivo no programa 'Mais Você', da Globo.

A música, que já acumula mais de 60 milhões de visualizações, foi associada a Chico Moedas por descrever um homem traidor. Para quem não se lembra, Luisa revelou publicamente que foi traída pelo ex-namorado.

Na legenda de suas novas fotos, a cantora escreveu apenas "Canceriana nata", se referindo ao seu signo. Nos comentários, os fãs rapidamente entenderam a 'alfinetada' de Luisa Sonza e entraram na brincadeira.

"Entendemos a referência", se divertiu uma seguidora. "A referência da legenda", brincou outra. "A legenda! Você não é inocente! Te amo", declarou uma terceira. "Que mulher linda! Eu não aguento", elogiou a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet.

Luísa Sonza recorda exposição no Mais Você

A cantora Luísa Sonza abriu o coração e comentou sobre o dia em que expôs ao vivo uma traição no programa 'Mais Você', da Globo, em 2023. Na ocasião, a artista revelou publicamente que havia terminado seu relacionamento de quatro meses com Chico Veiga.

Em entrevista a Billboard Brasil, a loira afirmou que não se arrepende do episódio envolvendo sua vida pessoal. "Se puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, eu volto e falo", garantiu a dona do hit 'Sentadona', logo após sua apresentação no festival de música Lollapalooza Brasil.

Apesar de se tratar de um momento delicado e dolorido, Luísa revelou que se diverte com os memes feitos pelo público. "Hoje eu penso ‘meu Deus, que surto coletivo. Eu na Ana Maria Braga…", se divertiu a famosa, reforçando que não se arrepende de ter exposto a traição do ex-companheiro em seu namoro.