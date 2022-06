Luciana Gimenez volta de viagem e mostra sua casa luxuosa em São Paulo

Apresentadora Luciana Gimenez impressionou ao mostrar uma de suas salas e seu quarto no apartamento onde vive

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 08h31

Após curtir Portugal com o namorado e Londres, na Inglaterra, com o filho, Luciana Gimenez (52) voltou para a casa nesta terça-feira, 28.

Em sua rede social, a apresentadora da RedeTV! gravou sua chegada no apartamento milionário onde vive em São Paulo, em um bairro nobre da cidade, e impressionou ao exibir dois cômodos da residência imensa.

Ao abrir a porta, Luciana Gimenez exibiu uma das salas de seu lar. O ambiente, com uma vista ampla da cidade, repleto de sofás, poltronas e outros tipos de acentos com design moderno chamou a atenção com uma decoração composta por várias cores.

Logo em seguida, a famosa subiu para seu quarto e mostrou o cantinho onde descansa. Com paredes rosas e outros detalhes da mesma cor, o quarto de Gimenez conta com acessórios divertidos como uma almofada escrita com um palavrão em inglês.

É bom lembrar que o apartamento milionário da artista ainda conta com uma lareira em uma das salas e uma piscina na parte externa.

Nos últimos dias, Luciana Gimenez arrancou elogios dos internautas ao mostrar sua boa forma durante sua viagem por Portugal com o namorado, o empresário Renato Breia (34). Em Londres, ela aproveitou para curtir um show do pai de seu filho Lucas Jagger (23), o cantor Mick Jagger (78). Na terra da rainha, a famosa foi surpreendida ao ter seu dinheiro roubado por duas meninas.

Luciana Gimenez mostra um pouco de sua casa; veja: