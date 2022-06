Luciana Gimenez é assaltada em Londres: ''Dei mole''

Luciana Gimenez passou por um perrengue daqueles após ser assaltada durante sua viagem por Londres

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 13h30

Na manhã deste sábado, 25, Luciana Gimenez (52) usou suas redes sociais para relatar um grande perrengue durante sua viagem por Londres.

A apresentadora contou que foi assaltada por duas adolescentes em uma loja e que logo em seguida elas saíram correndo: ''Pasmem, saí do Brasil pra ser assaltada em Londres. Pegaram da minha bolsa um dinheiro que eu tinha pra trocar. Eu corri atrás da menina, consegui pegar uma menina, menina debochada… Olhando pra minha cara e falando ‘não vai acontecer nada comigo porque eu tenho 14 anos' Debochando do policial, um absurdo", começou ela em seus stories.

Em seguida, Luciana revelou que conseguiu pegar uma das meninas, mas que ela estava sem o dinheiro, já que a segunda conseguiu fugir: "Eu saí gritando na rua: ‘pega, pega, ladrão’. Eu peguei uma menina, a outra conseguiu escapar e ela estava com meu dinheiro e o celular de um senhor. Eu dei mole, fui pagar um negócio no caixa e o dinheiro estava na parte de trás da bolsa. Acho que é uma técnica delas, a que não tem nada vai mais devagar e a outra, que está com as coisas, consegue fugir".

Mais tarde e mais calma, a artista voltou a falar do ocorrido em seus stories, explicando melhor o que aconteceu: "Eu estava numa loja, eu tinha um dinheiro pra depositar no banco e eu estava pagando uma coisa com meu celular, então não percebi na hora, porque o telefone tocou na mesma horaa. Aí umas meninas pegaram o dinheiro e saíram correndo. Eu fiquei com raiva e falei: 'Voc^deveira estiudar e viver sua vida'. Aí a moça da loja falou: 'mas os parentes também fazem isso'. Quando isso acontece com a gente, dá um desespero".

Por fim, Luciana confessou que não conseguiu recuperar o dinheiro e disse que se sentiu muito mal com a situação: "Você fica se sentindo violada. Só porque a menina tem 15 anos de idade, ela tem mais direitos que a gente? A gente fala do Brasil, mas em toso os lugares é igual. Não reavi meu dinheiro, me ferrei. Mas pelo menos foi só dinheiro, não pegaram celular, nem meu passaporte, mas foi horrível".